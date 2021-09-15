В Краснодарском крае выявили 229 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зафиксировали 229 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Сочи (32 человека), а также в Краснодаре и Лабинском районе.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1241,3.

С начала пандемии в регионе заболели 70 554 жителя, выздоровели 50 497. На лечении в стационарах находятся 3085 пациентов, на дому — 11 244.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в России зарегистрировали 18 841 случай COVID-19 за сутки.