В Москве рассказали о телемедицинских консультациях для беременных пациенток с COVID-19

Короткая ссылка
В Москве с июля 2021 года действуют новые алгоритмы ведения беременных пациенток с COVID-19. Создан акушерский дистанционный консультативный центр.
В Москве рассказали о телемедицинских консультациях для беременных пациенток с COVID-19
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Беременные женщины с коронавирусной инфекцией требуют особого внимания. Поэтому мы создали специализированную службу, в задачи которой входит постоянное дистанционное отслеживание их состояния», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, за время работы нового центра врачи проконтролировали состояние почти 2 тыс. пациенток, совершив более 10 тыс. звонков.

«Более 500 человек были направлены специалистами на дальнейшие обследования в специально созданные для беременных пациенток с COVID-19 стационары кратковременного пребывания. Каждую из них на специальном транспорте доставили в учреждение, а затем отвезли обратно домой», — отметила она.

Стационары созданы при городских клинических больницах №15 и №52.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить