В Москве рассказали о телемедицинских консультациях для беременных пациенток с COVID-19
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Беременные женщины с коронавирусной инфекцией требуют особого внимания. Поэтому мы создали специализированную службу, в задачи которой входит постоянное дистанционное отслеживание их состояния», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, за время работы нового центра врачи проконтролировали состояние почти 2 тыс. пациенток, совершив более 10 тыс. звонков.
«Более 500 человек были направлены специалистами на дальнейшие обследования в специально созданные для беременных пациенток с COVID-19 стационары кратковременного пребывания. Каждую из них на специальном транспорте доставили в учреждение, а затем отвезли обратно домой», — отметила она.
Стационары созданы при городских клинических больницах №15 и №52.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.