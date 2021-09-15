В Москве суд заочно арестовал экс-замглавы Северо-Западной таможни Мамчура по делу о взятке
- РИА Новости
«Ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Мамчура Максима Сергеевича удовлетворено», — цитирует ТАСС Софинскую.
Как уточняется, Мамчур объявлен в международный розыск.
Детали уголовного дела в отношении экс-таможенника в суде не уточнили.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев арестован по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.