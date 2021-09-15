В Москве суд заочно арестовал экс-замглавы Северо-Западной таможни Мамчура по делу о взятке

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максима Мамчура, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
В Москве суд заочно арестовал экс-замглавы Северо-Западной таможни Мамчура по делу о взятке
  • РИА Новости

«Ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Мамчура Максима Сергеевича удовлетворено», — цитирует ТАСС Софинскую.

Как уточняется, Мамчур объявлен в международный розыск.

Детали уголовного дела в отношении экс-таможенника в суде не уточнили.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев арестован по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить