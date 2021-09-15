В Москве суд заочно арестовал экс-замглавы Северо-Западной таможни Мамчура по делу о взятке

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Максима Мамчура, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Мамчура Максима Сергеевича удовлетворено», — цитирует ТАСС Софинскую.

Как уточняется, Мамчур объявлен в международный розыск.

Детали уголовного дела в отношении экс-таможенника в суде не уточнили.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев арестован по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.