Экс-сотрудник Челябинской таможни арестован за мошенничество

Бывший сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев арестован по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Лутфуллоеву Сухробу Курбоналиевичу, бывшему сотруднику Челябинской таможни УТУ ФТС России, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует ТАСС сообщение Таганского суда Москвы.

Следствие утверждает, что обвиняемый мог выступать в качестве посредника между бизнесменом и должностными лицами таможни, обеспечивая для предпринимателя беспрепятственный ввоз незаконных товаров из Китая на территорию России. Отмечается, что Лутфуллоев был уволен из ФТС пять лет назад.

В марте в аэропорту Шереметьево задержали экс-главу отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по обвинению в получении взятки в размере 20 млн рублей.