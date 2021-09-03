Экс-сотрудник Челябинской таможни арестован за мошенничество

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Бывший сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев арестован по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество.
Экс-сотрудник Челябинской таможни арестован за мошенничество
  • РИА Новости

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Лутфуллоеву Сухробу Курбоналиевичу, бывшему сотруднику Челябинской таможни УТУ ФТС России, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — цитирует ТАСС сообщение Таганского суда Москвы.

Следствие утверждает, что обвиняемый мог выступать в качестве посредника между бизнесменом и должностными лицами таможни, обеспечивая для предпринимателя беспрепятственный ввоз незаконных товаров из Китая на территорию России. Отмечается, что Лутфуллоев был уволен из ФТС пять лет назад.

В марте в аэропорту Шереметьево задержали экс-главу отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по обвинению в получении взятки в размере 20 млн рублей.

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