ФСБ сообщила о связи украинской разведки с организацией «Меджлис»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины пыталось организовать протестные акции на территории Крыма с помощью запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»*. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Уточняется, что информация поступила от задержанных за подрыв газопровода в населённом пункте Перевальное.

«Со слов задержанных, кроме участия в подготовке диверсии, Главное управление разведки Министерства обороны Украины через «Меджлис»* пыталось организовать протестные акции крымско-татарского населения против законных действий власти и правоохранительных органов Республики Крым», — заявили в службе.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов заявил, что в Крыму полиция задержала пять человек, якобы причастных к повреждению газопровода.

Позднее стало известно, что суд арестовал двоих подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и одного подозреваемого в пособничестве данному преступлению.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).