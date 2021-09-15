ФСБ назвала имена причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

Короткая ссылка
ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму.
ФСБ назвала имена причастных к диверсии на газопроводе в Крыму
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

«Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», — заявили в ФСБ.

Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель знают о диверсиях украинских спецслужб в отношении Крыма и потворствуют им.

Как подчеркнула дипломат, «новая нормальность» западных политиков стала проявляться в том, чтобы поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности.

В начале сентября Федеральная служба безопасности России сообщила, что организаторы подрыва участка газопровода в Крыму 23 августа установлены. Как заявили в ведомстве, за диверсией стоят Главное управление разведки Минобороны Украины и члены «Меджлиса крымско-татарского народа»*, которых ранее обучили взрывному делу.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить