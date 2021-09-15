ФСБ назвала имена причастных к диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму.

«Лица, причастные к перевозке, установлены. Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы — сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», — заявили в ФСБ.

Отмечается, что диверсия была санкционирована начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель знают о диверсиях украинских спецслужб в отношении Крыма и потворствуют им.

Как подчеркнула дипломат, «новая нормальность» западных политиков стала проявляться в том, чтобы поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности.

В начале сентября Федеральная служба безопасности России сообщила, что организаторы подрыва участка газопровода в Крыму 23 августа установлены. Как заявили в ведомстве, за диверсией стоят Главное управление разведки Минобороны Украины и члены «Меджлиса крымско-татарского народа»*, которых ранее обучили взрывному делу.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).