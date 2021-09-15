В Кремле заявили, что о локдауне осенью из-за коронавируса речи не идёт
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«Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», — сказал Песков.
Ранее главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в конце сентября — начале октября в России может быть новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По его словам, страна находится на пороге сезонной вспышки, характерной не только для коронавируса, но и для гриппа и прочих ОРВИ.
Он подчеркнул, что единственный эффективный способ «научиться жить» с этой болезнью — вакцинироваться.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время среди взрослого населения России привиты от COVID-19 чуть меньше половины.