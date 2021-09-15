Попова: среди взрослого населения России привиты от COVID-19 чуть меньше половины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время среди взрослого населения России привиты от COVID-19 чуть меньше половины.

«Сейчас людей взрослых привитых чуть меньше половины, и, я думаю, ещё месяц-два — и будет больше», — цитирует Попову Интерфакс.

Ранее Попова заявила, что около 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм «дельта».