Попова: среди взрослого населения России привиты от COVID-19 чуть меньше половины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время среди взрослого населения России привиты от COVID-19 чуть меньше половины.
- Reuters
«Сейчас людей взрослых привитых чуть меньше половины, и, я думаю, ещё месяц-два — и будет больше», — цитирует Попову Интерфакс.
Ранее Попова заявила, что около 95% всех случаев коронавируса в России приходится на штамм «дельта».
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