Кассационный суд не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову
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- РИА Новости
«В удовлетворении кассационных жалоб отказано», — приводит Интерфакс решение коллегии.
Ранее Ефремов заявил, что признаёт «всю вину» за аварию. Он также рассказал, что перед трагедией его жизнь «дала трещину».
В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.