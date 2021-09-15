Кассационный суд не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову

Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

«В удовлетворении кассационных жалоб отказано», — приводит Интерфакс решение коллегии.

Ранее Ефремов заявил, что признаёт «всю вину» за аварию. Он также рассказал, что перед трагедией его жизнь «дала трещину».

В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.