Кассационный суд не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову

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Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову, получившему 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Кассационный суд не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову
  • © Пресс-служба Мосгорсуда
  • РИА Новости

«В удовлетворении кассационных жалоб отказано», — приводит Интерфакс решение коллегии.

Ранее Ефремов заявил, что признаёт «всю вину» за аварию. Он также рассказал, что перед трагедией его жизнь «дала трещину».

В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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