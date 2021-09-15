Актёр Михаил Ефремов заявил, что вся вина за ДТП лежит на нём

Актёр Михаил Ефремов заявил, что его не волнует, был ли пристёгнут погибший в ДТП с ним курьер.

«Для меня не имеет значения, был ли пристёгнут (погибший Сергей. — RT) Захаров, вся вина за ДТП по-любому на мне», — заявил актёр по видеосвязи из колонии.

Как пишет РИА Новости, Ефремов также сказал, что перед трагедией его жизнь «дала трещину».

«Сначала долго болела моя мама, а потом не стало моей театральной мамы — худрука театра «Современник» Галины Волчек, театр перестал для меня существовать… Я всего это не выдержал и стал пить, стал виновником гибели человека», — отметил он.

15 сентября Второй кассационный суд рассматривает жалобу на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП.

В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.