Защита осуждённого в России американца Рида подала жалобу на его приговор
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- АГН «Москва»
«Защитой направлена кассационная жалоба на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда по уголовному делу в отношении гражданина США Рида», — цитирует Интефакс адвокатов.
Как уточняется, в жалобе защита попросила, чтобы гражданин США лично участвовал в судебном процессе.
Ранее сообщалось, что Рида этапировали в одну из колоний Мордовии.
В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.