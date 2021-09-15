Защита осуждённого в России американца Рида подала жалобу на его приговор

Защита американского студента Тревора Рида, осуждённого в России на девять лет за драку с полицией, подала кассационную жалобу на его приговор. Об этом заявили адвокаты осуждённого Сергей Никитенков и Виктория Буклова.

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АГН «Москва»