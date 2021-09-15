Защита осуждённого в России американца Рида подала жалобу на его приговор

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Защита американского студента Тревора Рида, осуждённого в России на девять лет за драку с полицией, подала кассационную жалобу на его приговор. Об этом заявили адвокаты осуждённого Сергей Никитенков и Виктория Буклова.
Защита осуждённого в России американца Рида подала жалобу на его приговор
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Защитой направлена кассационная жалоба на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда по уголовному делу в отношении гражданина США Рида», — цитирует Интефакс адвокатов. 

Как уточняется, в жалобе защита попросила, чтобы гражданин США лично участвовал в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что Рида этапировали в одну из колоний Мордовии.

В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.

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