Американца Рида этапировали в одну из колоний Мордовии

Американского студента Тревора Рида, осуждённого в России на девять лет за драку с полицией, этапировали в одну из колоний Мордовии. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Сегодня нам сообщили, что Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии. В том же регионе отбывает наказание осуждённый за шпионаж Пол Уилан. Пока неизвестно, в одной колонии они будут отбывать наказание или в разных», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее защита Рида сообщила, что подаст кассационную жалобу на решение Мосгорсуда утвердить приговор.

В июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими.