Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бужанинове не проживали в общежитии в селе

Двое обвиняемых в убийстве пенсионерки в подмосковном Бужанинове не проживали в общежитии в селе, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

«Эти двое людей жили на дачном частном участке в «Приозерье», если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать... Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома», — цитирует его ТАСС.

По словам Токарева, задержанные никакого отношения к общежитию не имеют.

Как сообщал ранее телеканал «360», в селе Бужаниново по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва из общежития вывезли последних мигрантов.

Проживавших в общежитии вывезли на автобусах компании «Экоокна».

Директор предприятия «Экоокна» Андрей Филоненко заявил, что все мигранты переселены из Бужанинова в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах.

13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ «Магистраль-2» в Московской области было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

После этого задержали двух иностранных граждан. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.