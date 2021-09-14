Обвиняемые в убийстве пенсионерки в Бужанинове не проживали в общежитии в селе
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«Эти двое людей жили на дачном частном участке в «Приозерье», если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать... Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома», — цитирует его ТАСС.
По словам Токарева, задержанные никакого отношения к общежитию не имеют.
Как сообщал ранее телеканал «360», в селе Бужаниново по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва из общежития вывезли последних мигрантов.
Проживавших в общежитии вывезли на автобусах компании «Экоокна».
Директор предприятия «Экоокна» Андрей Филоненко заявил, что все мигранты переселены из Бужанинова в различные гостиницы в нескольких районах Подмосковья, откуда их будут возить на работу на автобусах.
13 сентября в лесополосе в 160 м от СНТ «Магистраль-2» в Московской области было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.
После этого задержали двух иностранных граждан. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.