СК проводит проверку после схода ледника в Карачаево-Черкесии

В следственные органы СК России по Карачаево-Черкесии поступило сообщение о том, что в результате обрушения части ледника Алибек в посёлке Домбай на высоте 2200 м пострадала группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального СК. Отмечается, что «из них один человек погиб, три получили травмы». Следственным отделом по городу Карачаевск проводится доследственная проверка по данному факту. На место происшествия выехали руководство отдела, следователи, криминалисты и сотрудники МЧС России по региону. Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после схода ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, в результате которого один человек погиб.