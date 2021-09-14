Прокуратура начала проверку по факту гибели туриста при сходе ледника в горах КЧР

Прокуратура начала проверку после схода ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает региональное ведомство.

«Прокуратурой Карачаевского района организовано проведение проверки в связи со сходом ледника в Алибекском ущелье в посёлке Добмай», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе происшествия пострадала группа туристов из шести человек, один из них погиб.

Ранее появилась информация, что в результате схода ледника в горах Карачаево-Черкесии один турист погиб, ещё двое получили травмы.

Позднее в прокуратуре подтвердили, что один человек погиб и ещё пятеро пострадали при сходе ледника в ущелье Карачаево-Черкесской Республики.