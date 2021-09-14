ТАСС: один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

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В результате схода ледника в горах Карачаево-Черкесии один турист погиб, ещё двое получили травмы.
ТАСС: один человек погиб и двое пострадали при сходе ледника в Карачаево-Черкесии
  • © ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В ущелье Алибек в посёлке Домбай произошло обрушение части ледника на высоте 2200 метров. Под обрушение попала группа туристов из шести человек», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия направлены спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. 

В августе сообщалось, что в Черкесском районе Кабардино-Балкарии произошёл камнепад, под который попали два альпиниста. В результате ЧП один из пострадавших погиб.

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