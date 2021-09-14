Невролог Соков назвал частые осложнения после COVID-19
- Reuters
Об этом он рассказал в беседе с «Правдой.Ру».
В частности, к неврологическим нарушениям относятся потеря обоняния, ослабление памяти и ухудшение когнитивных функций.
Специалист также отметил, что коронавирусная инфекция нередко сопровождается энцефалитами и депрессией. На фоне нарушения свёртываемости крови могут возникнуть и острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты.
Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU посоветовал при недомогании сдать два теста: на грипп и коронавирус.