Невролог Соков назвал частые осложнения после COVID-19

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Врач-невролог отделения клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Пётр Соков назвал частые осложнения, которые наблюдаются у людей, перенёсших COVID-19.
Невролог Соков назвал частые осложнения после COVID-19
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с «Правдой.Ру».

В частности, к неврологическим нарушениям относятся потеря обоняния, ослабление памяти и ухудшение когнитивных функций.

Специалист также отметил, что коронавирусная инфекция нередко сопровождается энцефалитами и депрессией. На фоне нарушения свёртываемости крови могут возникнуть и острые нарушения мозгового кровообращения, инсульты.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU посоветовал при недомогании сдать два теста: на грипп и коронавирус.

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