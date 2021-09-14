В «Опоре России» прокомментировали идею предоставлять три выходных после вакцинации

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал идею предоставлять три выходных после вакцинации.

«Дополнительные выходные будут стимулировать людей более активно вакцинироваться, а в результате предприятия сократят издержки и потери, когда люди массово болеют», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем, отметил эксперт, такая инициатива может отразиться на зарплате сотрудников, поскольку нередко её рассчитывают из числа рабочих дней в месяце.

«Чем больше выходных (например, в мае и январе), тем меньше выработка рабочих дней и ниже зарплата», — напомнил он.

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) заявили, что в России надлежит обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса.

Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.