В «Опоре России» прокомментировали идею предоставлять три выходных после вакцинации

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал идею предоставлять три выходных после вакцинации.
В «Опоре России» прокомментировали идею предоставлять три выходных после вакцинации
  • Reuters

«Дополнительные выходные будут стимулировать людей более активно вакцинироваться, а в результате предприятия сократят издержки и потери, когда люди массово болеют», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем, отметил эксперт, такая инициатива может отразиться на зарплате сотрудников, поскольку нередко её рассчитывают из числа рабочих дней в месяце.

«Чем больше выходных (например, в мае и январе), тем меньше выработка рабочих дней и ниже зарплата», — напомнил он.

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) заявили, что в России надлежит обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса.

Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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