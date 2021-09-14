В России предложили предоставлять три выходных после вакцинации

В России надлежит обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса, заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трёх обязательных оплачиваемых выходных дней», — цитирует РИА Новости обращение директора института Максима Петунина.

Отмечается, что при реакции организма на прививку, такой как повышение температуры, единственная причина оставаться дома — оформленный больничный лист.

Ранее стало известно, что к настоящему времени 5 млн человек в Москве получили первый компонент вакцины от коронавируса.