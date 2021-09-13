В Москве первую прививку от коронавируса сделали 5 млн человек

К настоящему времени 5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас на сегодняшний день 5 млн москвичей прошли вакцинацию первым компонентом, это практически 50% от всех трудоспособных жителей Москвы», — сказала заммэра ТАСС.

По её словам, относительно структуры вакцинированных есть определённые опасения. Так, из общего числа только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Как подчеркнула Ракова, это очень мало.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации от COVID-19 для защиты организма от разных штаммов коронавируса.