Новая детско-взрослая поликлиника откроется на юге Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новую детско-взрослую поликлинику в Нагатинском Затоне.
Новая детско-взрослая поликлиника откроется на юге Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Детский блок рассчитан на 250 посещений в смену, взрослый — на 500. На первом этаже разместят женскую консультацию на 120 посещений.

«В этом здании сразу, по сути дела, совмещены три поликлиники. Это детская, взрослая, а также женская консультация. Надеюсь, что через месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены», — заявил Собянин.

Он также отметил, что за последнее время в городе построили 50 поликлиник, а в ближайшие годы заработают ещё 30 медучреждений.

«Помимо этого, вы знаете, мы организуем программу реконструкции 200 действующих клиник. Это такая масштабная программа по модернизации первичного звена», — сказал он.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с НСН рассказала о подробностях диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва».

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