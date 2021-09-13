Врач предупредила о понижении влажности воздуха в квартирах с началом отопления

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Врач общей практики доктор медицинских наук Татьяна Бандурина предупредила о понижении влажности воздуха в квартирах с началом отопления.
Врач предупредила о понижении влажности воздуха в квартирах с началом отопления
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«Тёплая батарея будет поджаривать пыль, и это, конечно, неблагоприятно скажется на составе воздуха. Кроме того, включение батарей всегда ведёт к изменению влажности. Воздух становится очень сухой», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, для подготовки жилья к отопительному сезону желательно протереть батареи от пыли, запастись увлажнителями воздуха.

В целом в зимний период рекомендуется чаще проводить влажную уборку.

Ранее врач — педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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