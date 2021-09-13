Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с гриппом

Специалист в области эпидемиологии доктор медицинских наук Игорь Гундаров прокомментировал ситуацию с гриппом.

«Вирусы живут не раздельно, а колониями (племенами). Обнаружено, что непроизвольно между некоторыми из них существуют благоприятные отношения, а некоторые племена конкурируют. Как раз между коронавирусом и гриппом сложились очень жёсткие конкурентные отношения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, там, где много гриппа, мало COVID-19, и наоборот.

Как отметил Гундаров, число заболевших гриппом в России стало резко снижаться с 2000-х годов, после мощной кампании вакцинации. Вместе с тем, добавил эксперт, получилось так, что на место исчезающего гриппа пришёл коронавирус.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.