Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с гриппом

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Специалист в области эпидемиологии доктор медицинских наук Игорь Гундаров прокомментировал ситуацию с гриппом.
Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с гриппом
  • РИА Новости

«Вирусы живут не раздельно, а колониями (племенами). Обнаружено, что непроизвольно между некоторыми из них существуют благоприятные отношения, а некоторые племена конкурируют. Как раз между коронавирусом и гриппом сложились очень жёсткие конкурентные отношения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, там, где много гриппа, мало COVID-19, и наоборот.

Как отметил Гундаров, число заболевших гриппом в России стало резко снижаться с 2000-х годов, после мощной кампании вакцинации. Вместе с тем, добавил эксперт, получилось так, что на место исчезающего гриппа пришёл коронавирус.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.

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