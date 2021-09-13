В Москве построят ещё четыре здания для поликлиник до конца года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В частности, на Полярной улице в районе Южное Медведково появится детская поликлиника на 320 посещений в день. Корпуса поликлиник также построят в Алексеевском, Таганском и Бескудниковском районах.
Как отметил Бочкарёв, московские власти уделяют большое внимание созданию медучреждений во всех округах, включая ТиНАО.
В июле НСН сообщала, что новый центр компьютерной томографии на базе Центральной районной больницы в Конакове Тверской области провёл более 4000 исследований с начала года.