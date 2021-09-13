СК опубликовал видео дезинсекции в магазине «Магнит» в Москве
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Отмечается, что в настоящее время 39-летний сотрудник доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия.
Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.
Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и из магазина.