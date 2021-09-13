СК опубликовал видео дезинсекции в магазине «Магнит» в Москве

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Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о смерти женщины и несовершеннолетней девочки из-за отравления опубликовал видео, на котором сотрудник частной компании проводит дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве.
СК опубликовал видео дезинсекции в магазине «Магнит» в Москве
  • © СК РФ

Отмечается, что в настоящее время 39-летний сотрудник доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия.

Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и из магазина.

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