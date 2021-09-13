Терапевт Сапего назвал заболевания, в лечении которых может помочь смена климата

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Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, при каких заболеваниях переезд и смена климата могут помочь в лечении.
Терапевт Сапего назвал заболевания, в лечении которых может помочь смена климата
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Переезд помогает при аллергических заболеваниях, когда человек «убегает» от своего аллергена. Или при экземе, когда переезжают в более влажный климат: тропики могут действовать на кожу как увлажняющее средство. При переезде в тёплые края обычно снижается артериальное давление. Если повезёт, то уменьшатся проявления бронхиальной астмы. У кого-то при переезде в прохладное место уменьшаются головные боли, у кого-то меньше болят суставы, но это уже более индивидуально», — сказал терапевт.

Он также предупредил, что переезд в другой климат может иметь и негативные последствия для здоровья.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с NewInform дала советы по защите от перегрева в жару.

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