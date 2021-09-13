В Москве суд продлил арест девушки, сбившей трёх детей
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил моей подзащитной Башкировой меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 октября», — сказал он агентству ТАСС.
В августе Башкирова подтвердила в суде, что признаёт вину и готова возместить ущерб потерпевшим.
16 июля Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве.
Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.