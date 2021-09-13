В Москве суд продлил арест девушки, сбившей трёх детей

Короткая ссылка
Адвокат Альбер Якубов, представляющий интересы Валерии Башкировой, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого пострадал один ребёнок и погибли ещё двое детей, заявил, что его подзащитной продлили арест.
В Москве суд продлил арест девушки, сбившей трёх детей
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил моей подзащитной Башкировой меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 октября», — сказал он агентству ТАСС.

В августе Башкирова подтвердила в суде, что признаёт вину и готова возместить ущерб потерпевшим.

16 июля Валерия Башкирова на автомобиле Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве.

Пострадавших госпитализировали, двое из них впоследствии скончались в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить