МЧС сообщило о 75 природных пожарах в девяти регионах страны

В девяти регионах России на сегодняшний день действует 75 природных пожаров, девять их них локализованы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В настоящий момент на территории страны насчитывается 75 природных пожаров, они действуют на территории 9 регионов. Из них 9 очагов локализованы на площади 107 178,8 га», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В МЧС отметили, что для тушения пожаров в труднодоступной местности применяется авиация.

Уточняется, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о высоком классе пожарной опасности в ряде регионов.