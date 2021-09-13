МЧС сообщило о 75 природных пожарах в девяти регионах страны

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В девяти регионах России на сегодняшний день действует 75 природных пожаров, девять их них локализованы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
МЧС сообщило о 75 природных пожарах в девяти регионах страны
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«В настоящий момент на территории страны насчитывается 75 природных пожаров, они действуют на территории 9 регионов. Из них 9 очагов локализованы на площади 107 178,8 га», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В МЧС отметили, что для тушения пожаров в труднодоступной местности применяется авиация.

Уточняется, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о высоком классе пожарной опасности в ряде регионов.

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