Во ВНИИ ГОЧС предупредили о высоком классе пожарной опасности в ряде регионов

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Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о высоком классе пожарной опасности в ряде регионов.
Во ВНИИ ГОЧС предупредили о высоком классе пожарной опасности в ряде регионов
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте института.

«На текущей неделе чрезвычайный, пятый, класс пожарной опасности прогнозируется на территории Республики Саха (Якутия) на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах. В Сибирском федеральном округе — на территории трёх районов Алтайского края (Тогульском, Троицком, Целинном) и в Новокузнецком ГО Кемеровской области», — рассказал исполняющий обязанности начальника института Владимир Мошков.

Также сообщается, что учёные ВНИИ ГОЧС предупреждают, что пятый класс пожарной опасности сохраняется в отдельных районах Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей Уральского федерального округа, а также прогнозируется в Южном федеральном округе — в южных районах Ростовской области и на севере Республики Крым. 

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации, введённый на территории Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров, отменён.

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