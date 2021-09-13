В Нижегородской области и Мордовии сняли введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации, введённый на территории Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров, отменён. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Нижегородской области и Мордовии сняли введённый из-за лесных пожаров режим ЧС
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«Решением правительственной комиссии отменён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Нижегородской области и Республики Мордовия в связи с пожароопасной обстановкой в лесах межрегионального характера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования введён в Нижегородской области и Республике Мордовия из-за лесных пожаров.

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