В Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров
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«Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования», — приводит ТАСС сообщение.
К тому же решено усилить авиационную группировку, занимающуюся тушением пожаров.
«Уже завтра планируется прибытие двух вертолётов и самолётов Бе-200ЧС», — добавили в МЧС.
Как уточняется, техника будет задействована при тушении очагов природных пожаров на границе Мордовии и Нижегородской области.
Ранее власти Республики Марий Эл ввели режим ЧС в регионе из-за ситуации с лесными пожарами.