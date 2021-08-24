В Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования введён в Нижегородской области и Республике Мордовия из-за лесных пожаров. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.

«Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования», — приводит ТАСС сообщение.

К тому же решено усилить авиационную группировку, занимающуюся тушением пожаров.

«Уже завтра планируется прибытие двух вертолётов и самолётов Бе-200ЧС», — добавили в МЧС.

Как уточняется, техника будет задействована при тушении очагов природных пожаров на границе Мордовии и Нижегородской области.

Ранее власти Республики Марий Эл ввели режим ЧС в регионе из-за ситуации с лесными пожарами.