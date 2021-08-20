Глава Марий Эл ввёл режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами

Короткая ссылка
Власти республики Марий Эл ввели режим ЧС в регионе из-за ситуации с лесными пожарами.
Глава Марий Эл ввёл режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл​», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что таким образом власти намерены обеспечить безопасность граждан, предотвратить возможные человеческие жертвы и нарушения условий жизнедеятельности людей.

По информации ГУ МЧС по Марий Эл, площадь лесного пожара в Медведевском районе возросла до 600 га, объявлена угроза посёлку Сосновый Бор.

Ранее сообщалось, что в регион направят вертолёты Минобороны России и Республики Татарстан для борьбы со стихией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить