Глава Марий Эл ввёл режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами
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- РИА Новости
«Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл», — говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что таким образом власти намерены обеспечить безопасность граждан, предотвратить возможные человеческие жертвы и нарушения условий жизнедеятельности людей.
По информации ГУ МЧС по Марий Эл, площадь лесного пожара в Медведевском районе возросла до 600 га, объявлена угроза посёлку Сосновый Бор.
Ранее сообщалось, что в регион направят вертолёты Минобороны России и Республики Татарстан для борьбы со стихией.