Глава Марий Эл ввёл режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами

Власти республики Марий Эл ввели режим ЧС в регионе из-за ситуации с лесными пожарами.

«Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл​», — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что таким образом власти намерены обеспечить безопасность граждан, предотвратить возможные человеческие жертвы и нарушения условий жизнедеятельности людей.

По информации ГУ МЧС по Марий Эл, площадь лесного пожара в Медведевском районе возросла до 600 га, объявлена угроза посёлку Сосновый Бор.

Ранее сообщалось, что в регион направят вертолёты Минобороны России и Республики Татарстан для борьбы со стихией.