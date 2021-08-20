Для ликвидации лесного пожара в Марий Эл привлекут два вертолёта
- РИА Новости
- © Андрей Бок
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС республики.
«Сегодня будут задействованы два вертолёта для тушения пожара с воздуха... Один из них принадлежит Минобороны, один — Татарстану», — сообщили в ведомстве.
В четверг, 19 августа, лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки в посёлке Студёнка.
С территории детских лагерей эвакуировали свыше ста человек.
Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. За время пожара сгорели три постройки на окраине, баня и дом. Пострадавших нет. На данный момент пожар в посёлке Студёнка удалось локализовать.