Для ликвидации лесного пожара в Марий Эл привлекут два вертолёта

В Марий Эл направят вертолёты Минобороны России и Республики Татарстан для тушения лесного пожара на территории региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС республики.

«Сегодня будут задействованы два вертолёта для тушения пожара с воздуха... Один из них принадлежит Минобороны, один — Татарстану», — сообщили в ведомстве.

В четверг, 19 августа, лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки в посёлке Студёнка.

С территории детских лагерей эвакуировали свыше ста человек.

Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. За время пожара сгорели три постройки на окраине, баня и дом. Пострадавших нет. На данный момент пожар в посёлке Студёнка удалось локализовать.