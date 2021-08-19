Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки в посёлке Студенка

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Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки в посёлке Студенка.
Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки в посёлке Студенка
  • © Пресс-служба Приволжского регионального центра МЧС РФ

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

«Горят неопределённые постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме... Жилые постройки пытаются отстоять... Информация о пострадавших уточняется», — сказали в ведомстве.

По предварительной информации, горят две постройки. Тушение пожара осложняют поваленные деревья и маленькая поросль.

Ранее сообщалось, что на территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе Саратовской области произошёл пожар.

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