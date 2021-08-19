Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки в посёлке Студенка
- © Пресс-служба Приволжского регионального центра МЧС РФ
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.
«Горят неопределённые постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме... Жилые постройки пытаются отстоять... Информация о пострадавших уточняется», — сказали в ведомстве.
По предварительной информации, горят две постройки. Тушение пожара осложняют поваленные деревья и маленькая поросль.
Ранее сообщалось, что на территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе Саратовской области произошёл пожар.