В Саратовской области тушат природный пожар в заброшенном плодопитомнике
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.
«На территории Ершовского района ликвидируют возгорание заброшенного плодопитомника. На данный момент наблюдаются три очага активного горения... заметно сильное задымление. Всего пожаром пройдено 2000 кв. м», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сгорело единственное строение площадью 15 кв. м на территории недействующей пилорамы.
На месте пожара работают 64 человека личного состава пожарной службы и областной службы спасения, задействовано 17 единиц техники.
Ранее в Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки был снят режим ЧС.