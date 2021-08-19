В Саратовской области тушат природный пожар в заброшенном плодопитомнике

На территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе Саратовской области произошёл пожар.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

«На территории Ершовского района ликвидируют возгорание заброшенного плодопитомника. На данный момент наблюдаются три очага активного горения... заметно сильное задымление. Всего пожаром пройдено 2000 кв. м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сгорело единственное строение площадью 15 кв. м на территории недействующей пилорамы.

На месте пожара работают 64 человека личного состава пожарной службы и областной службы спасения, задействовано 17 единиц техники.

Ранее в Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки был снят режим ЧС.