В Саратовской области тушат природный пожар в заброшенном плодопитомнике

Короткая ссылка
На территории заброшенного плодопитомника в Ершовском районе Саратовской области произошёл пожар.
В Саратовской области тушат природный пожар в заброшенном плодопитомнике
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

«На территории Ершовского района ликвидируют возгорание заброшенного плодопитомника. На данный момент наблюдаются три очага активного горения... заметно сильное задымление. Всего пожаром пройдено 2000 кв. м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сгорело единственное строение площадью 15 кв. м на территории недействующей пилорамы.

На месте пожара работают 64 человека личного состава пожарной службы и областной службы спасения, задействовано 17 единиц техники.

Ранее в Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки был снят режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить