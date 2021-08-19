Власти Иркутской области сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

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В Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки был снят режим ЧС, по состоянию на утро 19 августа локализовано восемь пожаров на площади 89,7 тыс. га.
Власти Иркутской области сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«В Иркутской области снят режим ЧС, который был введён в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона», — говорится в публикации.

Режим ЧС был введён 6 августа на территории семи районов Прибайкалья, напомнили в правительстве.

По состоянию на утро 19 августа в регионе зафиксированы 11 пожаров на общей площади 22,4 тыс. га. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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