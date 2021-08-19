Власти Иркутской области сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки был снят режим ЧС, по состоянию на утро 19 августа локализовано восемь пожаров на площади 89,7 тыс. га.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«В Иркутской области снят режим ЧС, который был введён в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона», — говорится в публикации.

Режим ЧС был введён 6 августа на территории семи районов Прибайкалья, напомнили в правительстве.

По состоянию на утро 19 августа в регионе зафиксированы 11 пожаров на общей площади 22,4 тыс. га.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.