Власти Иркутской области сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
«В Иркутской области снят режим ЧС, который был введён в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона», — говорится в публикации.
Режим ЧС был введён 6 августа на территории семи районов Прибайкалья, напомнили в правительстве.
По состоянию на утро 19 августа в регионе зафиксированы 11 пожаров на общей площади 22,4 тыс. га.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не менее 43 тыс. военных находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.