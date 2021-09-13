Психолог Решетникова рассказала о первых признаках депрессии

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Психолог Марина Решетникова рассказала о первых признаках депрессии.
Психолог Решетникова рассказала о первых признаках депрессии
  • Pixabay

«Важно отличать первые признаки депрессии от адаптационных процессов, которые испытывает любой человек с наступлением весны и осени. Недомогание и перемена настроения могут быть связаны с перестройкой организма с лета на зиму», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, первыми признаками депрессии могут быть повышенная утомляемость, лень, потеря интереса к привычным делам и в целом к жизни. К ним могут присоединиться и физические расстройства, к примеру, потеря аппетита, тошнота, бессонница, добавила Решетникова.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский беседе с Nation News рассказал о погоде в Москве.

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