Психолог Решетникова рассказала о первых признаках депрессии

Психолог Марина Решетникова рассказала о первых признаках депрессии.

«Важно отличать первые признаки депрессии от адаптационных процессов, которые испытывает любой человек с наступлением весны и осени. Недомогание и перемена настроения могут быть связаны с перестройкой организма с лета на зиму», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, первыми признаками депрессии могут быть повышенная утомляемость, лень, потеря интереса к привычным делам и в целом к жизни. К ним могут присоединиться и физические расстройства, к примеру, потеря аппетита, тошнота, бессонница, добавила Решетникова.

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