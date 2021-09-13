В Минсельхозе Подмосковья рассказали о лидерстве региона по производству сыра в России

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что в регионе произвели больше всего сыра в России по итогам семи месяцев 2021 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, за семь месяцев в области произвели 46,6 тыс. тонн сыра. Это на 31,3% больше, чем год назад.

«По объёму производства сыров Московская область занимает первое место в России по итогам семи месяцев», — заявил Сергей Воскресенский.

Следом идёт Алтайский край, где за семь месяцев получили 38,2 тыс. тонн сыра.

В апреле руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.