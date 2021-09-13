В Пермском крае зарегистрировали 443 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае зарегистрировали 443 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в области достигло 93 713.

На лечении в больницах находятся 3035 пациентов. Всего свободно 25,9% мест от развёрнутого коечного фонда.

На карантине — 17 160 жителей.

Первым компонентом вакцины привились 723 552 человека, оба компонента получили 587 911.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что всего в России выявили 18 178 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа.