В Пермском крае зарегистрировали 443 случая COVID-19 за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших в области достигло 93 713.
На лечении в больницах находятся 3035 пациентов. Всего свободно 25,9% мест от развёрнутого коечного фонда.
На карантине — 17 160 жителей.
Первым компонентом вакцины привились 723 552 человека, оба компонента получили 587 911.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что всего в России выявили 18 178 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа.