В Пермском крае зарегистрировали 443 случая COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 443 случая коронавируса за сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 443 случая COVID-19 за сутки
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в области достигло 93 713.

На лечении в больницах находятся 3035 пациентов. Всего свободно 25,9% мест от развёрнутого коечного фонда.

На карантине — 17 160 жителей.

Первым компонентом вакцины привились 723 552 человека, оба компонента получили 587 911.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что всего в России выявили 18 178 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа.

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