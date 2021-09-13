В Минздраве дали рекомендации по сохранению активности для лиц старше 50 лет

Главный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина назвала простые правила, соблюдение которых поможет людям старше 50 лет сохранить активность на максимально долгий срок.

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, размеренность и распорядок — залог сохранения здоровья. Вставать, ложиться и питаться нужно по расписанию.

Второе правило — сбалансированный рацион, содержащий высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, «сложные» углеводы. Есть нужно не менее трёх раз в день небольшими порциями.

Также врач посоветовала как минимум 30 минут в день уделить быстрой ходьбе, отказаться от вредных привычек, спать не менее семи часов в день. Драпкина, в частности, порекомендовала проходить регулярные медицинские обследования, не пренебрегать профилактикой инфекционных заболеваний и пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

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