В Минздраве дали рекомендации по сохранению активности для лиц старше 50 лет

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Главный терапевт Минздрава России, руководитель НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор Оксана Драпкина назвала простые правила, соблюдение которых поможет людям старше 50 лет сохранить активность на максимально долгий срок.
В Минздраве дали рекомендации по сохранению активности для лиц старше 50 лет
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, размеренность и распорядок — залог сохранения здоровья. Вставать, ложиться и питаться нужно по расписанию.

Второе правило — сбалансированный рацион, содержащий высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, «сложные» углеводы. Есть нужно не менее трёх раз в день небольшими порциями.

Также врач посоветовала как минимум 30 минут в день уделить быстрой ходьбе, отказаться от вредных привычек, спать не менее семи часов в день. Драпкина, в частности, порекомендовала проходить регулярные медицинские обследования, не пренебрегать профилактикой инфекционных заболеваний и пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

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