Эндокринолог сообщила об опасности чрезмерного употребления витамина D

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что витамин D не следует употреблять без контроля специалиста.
Эндокринолог сообщила об опасности чрезмерного употребления витамина D
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В беседе с «Известиями» она сообщила, что в России часто встречается дефицит или недостаточность витамина D, что требует приёма специальных добавок.

«Однако бесконтрольный приём препарата может привести к неблагоприятным последствиям. В первую очередь речь идёт о гиперкальциемии — состоянии, при котором в крови накапливается слишком много кальция, вследствие чего он откладывается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов. Помимо этого, избыток витамина D может проявляться тошнотой, рвотой, а также повышенной раздражительностью, возбудимостью и нарушением сна», — объяснила Михалева.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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