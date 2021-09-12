Госпитализированный с поражением лёгких Киселёв рассказал о самочувствии

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Госпитализированный с обширным поражением лёгких из-за коронавирусной инфекции журналист Дмитрий Киселёв в эфире «Россия 1» рассказал, что болезнь протекает в щадящем режиме.
Госпитализированный с поражением лёгких Киселёв рассказал о самочувствии
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«У меня довольно обширное поражение лёгких, тем не менее благодаря прививке и ревакцинации сценарий моей болезни идёт по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать... Чувствую себя как в санатории», — приводит его слова ТАСС.

Киселёв подчеркнул, что если бы не прошёл вакцинацию, то, скорее всего, находился бы в реанимации.

7 сентября стало известно, что Дмитрий Киселёв попал в больницу с COVID-19.

Главврач городской поликлиники №2 Москвы, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева рассказала в эфире НСН, что правильное питание, здоровый образ жизни и хороший иммунитет не смогут защитить человека от COVID-19.

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