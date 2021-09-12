В Подмосковье задержали напавшего на девятилетнюю девочку мужчину

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В подмосковном Солнечногорске задержан мужчина, который напал на улице на девятилетнюю девочку и отобрал у неё мобильный телефон.
В Подмосковье задержали напавшего на девятилетнюю девочку мужчину
  • РИА Новости

Как сообщили в Следственном комитете, 37-летний подозреваемый ранее уже был судим.

«По данным следствия, 11 сентября 2021 года подозреваемый, находясь вблизи многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа, открыто похитил у девятилетней девочки мобильный телефон, при этом нанёс два удара ладонью в область лица ребёнка», — рассказали в СК.

Ранее стало известно, что по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего в ЯНАО следователи возбудили уголовное дело.

В Надыме нашли причастных к преступлению.

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