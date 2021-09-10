В ЯНАО установлены причастные к избиению 12-летнего мальчика

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) сотрудники Следственного комитета нашли причастных к избиению 12-летнего мальчика с особенностями здоровья.

Об этом URA.RU сообщили официальные представители управления СКР по округу.

«Причастные лица… были установлены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления» — сообщили в СКР.

Ранее стало известно, что по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего в ЯНАО следователи возбудили уголовное дело.

В июне телеканал НТВ сообщал, что полиция Красноярска возбудила уголовное дело против женщины, которая поставила на колени чужого ребёнка.