В ЯНАО установлены причастные к избиению 12-летнего мальчика
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили официальные представители управления СКР по округу.
«Причастные лица… были установлены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления» — сообщили в СКР.
Ранее стало известно, что по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего в ЯНАО следователи возбудили уголовное дело.
В июне телеканал НТВ сообщал, что полиция Красноярска возбудила уголовное дело против женщины, которая поставила на колени чужого ребёнка.