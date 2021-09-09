В ЯНАО возбудили дело по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи возбудили уголовное дело по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Следственными органами... по поручению председателя Следственного комитета по информации, размещённой в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК России (грабёж с применением насилия)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, в городе Надыме 8 сентября у несовершеннолетнего с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчику причинены телесные повреждения.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления», — отмечается в заявлении.

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