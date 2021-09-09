В ЯНАО возбудили дело по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего
- © СК РФ
Об этом говорится на сайте СК России.
«Следственными органами... по поручению председателя Следственного комитета по информации, размещённой в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК России (грабёж с применением насилия)», — говорится в заявлении.
По данным следствия, в городе Надыме 8 сентября у несовершеннолетнего с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчику причинены телесные повреждения.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления», — отмечается в заявлении.
Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали сантехника-наркомана и его 18-летнего подельника. Злоумышленники напали на 99-летнего ветерана.