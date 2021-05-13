В Петербурге задержаны напавшие на ветерана злоумышленники

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали сантехника-наркомана и его 18-летнего подельника. Злоумышленники напали на 99-летнего ветерана.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу районного УМВД.

О преступлении в полицию сообщил сам ветеран. Он рассказал, что 9 мая в подъезде дома на проспекте Кима на него напали двое мужчин и ограбили. В одном из них он опознал знакомого сантехника. Ущерб пенсионер оценил в 100 тыс. рублей.

Пострадавший ветеран был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Москвы».

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Известно, что задержанные употребляли наркотические вещества.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе возбудили уголовное дело по факту мошенничества с квартирой жительницы Севастополя — ветерана Великой Отечественной войны.