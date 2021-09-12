Правительство направит Забайкалью 73 млн рублей для поддержки после паводка

Забайкальский край получит транш в размере более 73 млн рублей для поддержки жителей региона, которые пострадали от паводков.

«Выделить в 2021 году МЧС России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 73 010 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Забайкальского края на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что данное решение обеспечит поддержкой почти 5 тыс. жителей региона.

Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти области выделили свыше 100 млн рублей пострадавшим от паводка, произошедшего в июле.