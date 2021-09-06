В Свердловской области пострадавшим от паводка выделили более 100 млн рублей

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти области выделили свыше 100 млн рублей пострадавшим от паводка, случившегося в июле.
В Свердловской области пострадавшим от паводка выделили более 100 млн рублей
  • РИА Новости

«На восстановление и выплаты ущерба мы выделили более 100 млн рублей», — приводит ТАСС сообщение Куйвашева, сделанное в рамках прямого эфира с жителями региона.

Как уточнил губернатор, отдельные выплаты достигали 300 тыс. рублей.

По его словам, больше всего пострадал Верхнесалдинский городской округ.

В июле сообщалось, что пострадавшие от паводка жители Свердловской области получат выплаты в размере 10 тыс. рублей.

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