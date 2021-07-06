Пострадавшие от паводка жители Свердловской области получат выплаты

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Свердловчане, дома которых пострадали от потопа в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском городских округах и Нижнем Тагиле, получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение дал губернатор области Евгений Куйвашев.
Пострадавшие от паводка жители Свердловской области получат выплаты
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Каждой пострадавшей семье полагается по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды. Также организована работа межведомственной оценочной комиссии. Выплаты будут осуществляется по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба», — рассказал выехавший на место ЧС министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

По его словам, в настоящее время работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.

Как ранее сообщало ОТР, власти Забайкальского края оценили ущерб от паводка почти в 1 млрд рублей.

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