Пострадавшие от паводка жители Свердловской области получат выплаты
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Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.
«Каждой пострадавшей семье полагается по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды. Также организована работа межведомственной оценочной комиссии. Выплаты будут осуществляется по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба», — рассказал выехавший на место ЧС министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.
По его словам, в настоящее время работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.
Как ранее сообщало ОТР, власти Забайкальского края оценили ущерб от паводка почти в 1 млрд рублей.