Пострадавшие от паводка жители Свердловской области получат выплаты

Свердловчане, дома которых пострадали от потопа в Горноуральском, Нижнесалдинском, Верхнесалдинском городских округах и Нижнем Тагиле, получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение дал губернатор области Евгений Куйвашев.

Об этом агентству URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Каждой пострадавшей семье полагается по 10 тыс. рублей на первоочередные нужды. Также организована работа межведомственной оценочной комиссии. Выплаты будут осуществляется по заявлениям от граждан после обхода территорий и оценки ущерба», — рассказал выехавший на место ЧС министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

По его словам, в настоящее время работы по ликвидации последствий паводка продолжаются.

Как ранее сообщало ОТР, власти Забайкальского края оценили ущерб от паводка почти в 1 млрд рублей.