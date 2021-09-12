Атомная подлодка «Орёл» выполнила стрельбу ракетой «Гранит» в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») из подводного положения провёл стрельбу крылатой ракетой «Гранит» в Баренцевом море.

«Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Цель находилась на дистанции более 100 км от точки пуска ракеты.

«По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орёл» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Атомные подлодки Северного флота «Орёл» и «Верхотурье» 11 сентября вышли в море в рамках учений «Запад-2021».

В Балтийское море вышли более десяти кораблей.